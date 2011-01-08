Написание статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт46 заявок594 просмотра

Требуется написания статей про социальные сети и их роль в жизни человека.

Написание статей
14 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется подготовить материалы по CRM

    Требуются материалы по применениею CRM. Необходимы следующие разделы: 1. История CRM (возникновение) 2. Обзор CRM систем 3. Возможности CRM систем (без привязки к конкретной системе) 4. Клиентоориентирований подход ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать обзор о современных телевизорах

    Необходимо написать небольшую статью-обзор о современных телевизорах: - LED-телевизоры - ЖК-телевизоры - Плазменные-телевизоры Необходимо расписать особенности того, или иного телевизора; его преимущества и применяемых в нем технологий. ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Легкое изменение готовой статьи

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть готовая статья на определенную тематику, около 3000 символов, надо эту статью слегка изменить для последующей публикации. Ваши предложения и сроки.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи-отзывы по косметическим процедурам

    Ищу девушек, которые смогут описать свои впечатления о косметологических процедурах. Объем одной статьи - до 2000 зн. В ней должны будут присутствовать: общее описание процедуры, плюсы, минусы, противопоказания, процесс проведения, ощущения после процедуры и ваша ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 10 статей, тематика форекс

    $30

    Необходимо написать 10 сео статей форекс тематики. По ключевикам: Возможно сдавать по 1 статье. Неважно сколько в статье занков без пробелов, важно чтоб это были хорошие статьи. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты по автомобильной тематике

    Здравствуйте. Нужно написать текстов по автомобильной тематики. 12 страниц по 2 тыс символов В предложении указать сроки и стоимость. Предпочтение копирайтерам из Москвы, с разумной стоимостью и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статьи

    Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания. Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для ...

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад