Требуются материалы по применениею CRM. Необходимы следующие разделы: 1. История CRM (возникновение) 2. Обзор CRM систем 3. Возможности CRM систем (без привязки к конкретной системе) 4. Клиентоориентирований подход ...
Написание статей
Требуется написания статей про социальные сети и их роль в жизни человека.
Заявки фрилансеров
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