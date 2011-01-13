Срочно, 1-2 статьи о гостинице

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Завершен4 заявки205 просмотров

Необходимо написать (переписать) 1-2 статьи о гостинице до конца дня. Требования: рейтинг, хорошие отзывы и самое главное образование журналиста (или учителя филолога).

Оплата через неделю. Стучать в аську 408962778 или на почту [email protected]

14 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

braslavchanka
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$6
1 день
Отлично выполненная работа, текст - как песня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо Елене.
Самые позитивные впечатления от сотрудничества с Ильдусом. Терпеливый, грамотный, открытый для общения и вежливый заказчик. Мои лучшие рекомендации! Желаю успехов в работе и приятных деловых контактов! Спасибо!

Заявки фрилансеров

braslavchanka
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
19 отзывов
14 лет назад

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