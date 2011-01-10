Нужен рерайт и копирайт на юридическую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок329 просмотров

Темы - наследство, жилищные споры, семейные вопросы, защита потребителей и т.п.

Уровень цен интересует такой:

Рерайт - $1 за 1000

Копирайт - $2 за 1000

Или предлагайте свои цены.

Жду от вас информацию что вы готовы делать (рерайт и/или копирайт), цену и ссылку на портфолио.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров