Требуется составить грамотное резюме на должность торгового агента. ICQ: 438043459 или в личку
Нужен рерайт и копирайт на юридическую тематику
Темы - наследство, жилищные споры, семейные вопросы, защита потребителей и т.п.
Уровень цен интересует такой:
Рерайт - $1 за 1000
Копирайт - $2 за 1000
Или предлагайте свои цены.
Жду от вас информацию что вы готовы делать (рерайт и/или копирайт), цену и ссылку на портфолио.
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