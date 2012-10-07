Копирайтинг, сео-копирайтинг - от 150 руб за 1000 знаков без пробелов
Рерайтинг, сео-рерайтинг - от 90 руб/1000 збп
Тексты на главные страницы - от 250 руб/1000 збп
Тексты для бирж - от 100 руб/1000 збп
Навыки и преимущества:
- опыт работы более 5ти лет;
- более 2,5 млн.знаков текста, которые были приняты заказчиками;
- свыше 20 сайтов встречают своих посетителей на главной странице моими текстами;
- +10 положительных отзывов на free-lance.ru/users/naamaarlorder/;
- у всех статей минимальная уникальность – 95% по Адвего, Etxt, Miratools.
Сайты, которые уже оценили выгоды работы со мной:
Наполнение с нуля:
remont-tehniki.spb.ru/ - ремонт бытовой техники
remont-sotovyh-telefonov.spb.ru - ремонт мобильных телефонов
not-rem.ru - ремонт ноутбуков
daikinmontag.ru – продажа и монтаж кондиционеров
daikinservis.ru – продажа и монтаж кондиционеров
климат-техника-нн.рф - продажа и монтаж кондиционеров
evstroy-mem.ru – электромонтаж
mos-electrica.ru – электромонтаж
yablooko.com – создание и продвижение сайтов
казачий-двор.рф – сайт мини-гостиницы
avon-volgograd.ru - косметика Эйвон (рерайт сайта, уникализация тестов, вписание ключевых слов)
kvadro.mastersitov.ru - ИТ-аутсорсинг
shatrysg.ru - тентовые шатры
sgroup.mastersitov.ru - строительство
Написание статей в разделы:
other.expresservice.kiev.ua – ремонт техники
monitor.tveur.kiev.ua – ремонт мониторов
laptop.expresservice.kiev.ua – ремонт ноутбуков
tv.tveur.kiev.ua – ремонт телевизоров
photo.tveur.kiev.ua – ремонт фотоаппаратов
vetspas.ru – ветеринарный портал о кошках и собаках
provet.ru - ветеринарный портал о животноводстве и птицеводстве
baker.by - кондитерский интернет-магазин
znak-komforta.ru - металлопластиковые окна (главная страница)
- Создание сайта179 просмотров
- Что такое CMS177 просмотров
- Меняем старую ванну на душевую кабину230 просмотров
- Выбор доски для устройства пола на террасе193 просмотра
- Раздел "Дрели" (интернет-магазин)165 просмотров