Сео-копирайтинг, рерайтинг

Копирайтинг, сео-копирайтинг - от 150 руб за 1000 знаков без пробелов

Рерайтинг, сео-рерайтинг - от 90 руб/1000 збп

Тексты на главные страницы - от 250 руб/1000 збп

Тексты для бирж - от 100 руб/1000 збп

Навыки и преимущества:

- опыт работы более 5ти лет;

- более 2,5 млн.знаков текста, которые были приняты заказчиками;

- свыше 20 сайтов встречают своих посетителей на главной странице моими текстами;

- +10 положительных отзывов на free-lance.ru/users/naamaarlorder/;

- у всех статей минимальная уникальность – 95% по Адвего, Etxt, Miratools.

Сайты, которые уже оценили выгоды работы со мной:

Наполнение с нуля:

remont-tehniki.spb.ru/ - ремонт бытовой техники

remont-sotovyh-telefonov.spb.ru - ремонт мобильных телефонов

not-rem.ru - ремонт ноутбуков

центр-бытовых-услуг.рф

daikinmontag.ru – продажа и монтаж кондиционеров

daikinservis.ru – продажа и монтаж кондиционеров

климат-техника-нн.рф - продажа и монтаж кондиционеров

evstroy-mem.ru – электромонтаж

mos-electrica.ru – электромонтаж

yablooko.com – создание и продвижение сайтов

казачий-двор.рф – сайт мини-гостиницы

avon-volgograd.ru - косметика Эйвон (рерайт сайта, уникализация тестов, вписание ключевых слов)

kvadro.mastersitov.ru - ИТ-аутсорсинг

shatrysg.ru - тентовые шатры

sgroup.mastersitov.ru - строительство

Написание статей в разделы:

other.expresservice.kiev.ua – ремонт техники

monitor.tveur.kiev.ua – ремонт мониторов

laptop.expresservice.kiev.ua – ремонт ноутбуков

tv.tveur.kiev.ua – ремонт телевизоров

photo.tveur.kiev.ua – ремонт фотоаппаратов

vetspas.ru – ветеринарный портал о кошках и собаках

provet.ru - ветеринарный портал о животноводстве и птицеводстве

baker.by - кондитерский интернет-магазин

znak-komforta.ru - металлопластиковые окна (главная страница)