naamaarlorder

Татьяна naamaarlorder

 
36 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Сео-копирайтинг, рерайтинг

Копирайтинг, сео-копирайтинг - от 150 руб за 1000 знаков без пробелов

Рерайтинг, сео-рерайтинг - от 90 руб/1000 збп

Тексты на главные страницы - от 250 руб/1000 збп

Тексты для бирж - от 100 руб/1000 збп

Навыки и преимущества:

- опыт работы более 5ти лет;

- более 2,5 млн.знаков текста, которые были приняты заказчиками;

- свыше 20 сайтов встречают своих посетителей на главной странице моими текстами;

- +10 положительных отзывов на free-lance.ru/users/naamaarlorder/;

- у всех статей минимальная уникальность – 95% по Адвего, Etxt, Miratools.

Сайты, которые уже оценили выгоды работы со мной:

Наполнение с нуля:

remont-tehniki.spb.ru/ - ремонт бытовой техники

remont-sotovyh-telefonov.spb.ru - ремонт мобильных телефонов

not-rem.ru - ремонт ноутбуков

центр-бытовых-услуг.рф

daikinmontag.ru – продажа и монтаж кондиционеров

daikinservis.ru – продажа и монтаж кондиционеров

климат-техника-нн.рф - продажа и монтаж кондиционеров

evstroy-mem.ru – электромонтаж

mos-electrica.ru – электромонтаж

yablooko.com – создание и продвижение сайтов

казачий-двор.рф – сайт мини-гостиницы

avon-volgograd.ru - косметика Эйвон (рерайт сайта, уникализация тестов, вписание ключевых слов)

kvadro.mastersitov.ru - ИТ-аутсорсинг

shatrysg.ru - тентовые шатры

sgroup.mastersitov.ru - строительство

Написание статей в разделы:

other.expresservice.kiev.ua – ремонт техники

monitor.tveur.kiev.ua – ремонт мониторов

laptop.expresservice.kiev.ua – ремонт ноутбуков

tv.tveur.kiev.ua – ремонт телевизоров

photo.tveur.kiev.ua – ремонт фотоаппаратов

vetspas.ru – ветеринарный портал о кошках и собаках

provet.ru - ветеринарный портал о животноводстве и птицеводстве

baker.by - кондитерский интернет-магазин

znak-komforta.ru - металлопластиковые окна (главная страница)

Написание статей
Отзывы заказчиков
egor_s
Егор 
38 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Triumph Group - недвижимость в Испании - статья
Татьяна отлично справилась с задачей, статья написана увлекательно и грамотно, а также быстро - всего за сутки! Могу сказать, что результат превзошёл мои ожидания, спасибо большое!
Очень понравилось работать с Егором. Интересное и четкое задание, своевременная проверка и оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
Snake250
Антон 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Тексты по ремонту и дизайну квартир
Всегда приятно сотрудничать с профессионалом. Четкое исполнение ТЗ и всегда в срок, проверенно не одним проектом. Рекомендую.
Не первый раз работаю с Антоном. Как всегда все отлично: четкое ТЗ, своевременная проверка и оплата, и приятное общение. Спасибо.
Ответный отзыв
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
10 статей
Доволен сотрудничеством. Рекомендую. В срок и качественно. Спасибо и удачи!!!
Спасибо за сотрудничество. Было приятно писать статьи на такую замечательную тематику. Если будет необходимость, буду рада поработать и в будущем.
Ответный отзыв
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
$8
10 баллов
11 лет назад
Качественный рерайт текстов
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Как и ожидала, осталась очень довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рада поработать и в будущем.
Ответный отзыв
Gilmart
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Текст на тему сельского хозяйства, 3к
Татьяна сделала всё так, как требовалось по заданию. Сотрудничеством с исполнителем доволен, рекомендую.
Четкое ТЗ, ответы на все возникающие в процессе работы вопросы, оперативная поверка, своевременная оплата. Чего ещё надо фрилансеру? Спасибо Владиславу за сотрудничество!
Ответный отзыв