Интернет-маркетолог (SMM) удаленно

Обязанности: Работа с Интернет СМИ, в частности: * подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах; * поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами; ...
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кандидаты без опыта и портфолио не рассматриваются
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