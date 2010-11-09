Срочно! Разыскивается копирайтер.

Обязанности: Работа с Интернет СМИ, в частности: * подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах; * поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для периодической работы в РА требуется копиайтер.
Перечень обязанностей:
1. Написание рекламных текстов для буклетов.
2. Разработка слоганов для рекламных кампаний.
3. Обработка технических текстов, с целью наполнения их богатым русским языком.
4. Разработка текстовых креативных концепция построения промо-сайтов.
Требование к кандидату:
- опыт работы не менее года.
- 8 часовая доступность в сети.
- ответственность и пунктуальность.
Работа сдельная за каждый проект. В последующем возможен оклад + премии.
Кандидатам прошедшим предварительный отбор будет выслано тестовое задание.
По результатам выполненной работы останутся два специалиста один основной второй на подмену.
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