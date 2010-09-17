Для постоянной работы в РА требуется html-верстальщик. Перечень обязанностей: 1. Оперативная и качественная верстка html/css страниц . 2. Подготовка шаблонов под WordPress и DLE. 3. Периодическая верстка шаблонов веб-интерфейсов. Требование к кандидату: - опыт работы не менее года. - 8 часовая ...