Для постоянной работы в РА требуется html-верстальщик. Перечень обязанностей: 1. Оперативная и качественная верстка html/css страниц . 2. Подготовка шаблонов под WordPress и DLE. 3. Периодическая верстка шаблонов веб-интерфейсов. Требование к кандидату: - опыт работы не менее года. - 8 часовая ...
- $100HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для периодической работы в РА требуется web-дизайнер. Перечень обязанностей: 1. Создание концепций визуального ряда рекламируемого продукта. 2. Разработка промо-сайтов для новых продуктов. 3. Адаптация текущего дизайна сайта на ярких промо-страницах под рекламные кампании. Требование к кандидату: - полиграфическое ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для периодической работы в РА требуется копиайтер. Перечень обязанностей: 1. Написание рекламных текстов для буклетов. 2. Разработка слоганов для рекламных кампаний. 3. Обработка технических текстов, с целью наполнения их богатым русским языком. 4. Разработка текстовых креативных концепция построения промо-сайтов. Требование ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для подкаст-проект требуется специалист по транскрипту. Перечень обязанностей: 1. Расшифровка и набор текстовой версии подкаста. 2. Первичная литературная обработка. 3. Создание двух версий текста полной и сокращенной. 4. Частота выпусков еженедельно. Требование к кандидату: - опыт работы не менее года. - 8 ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для подкаст-проект требуется звукорежиссер монтажер записей. Перечень обязанностей: 1. Чистка записей от посторонних шумов. 2. Качественно удаление пауз и звуков паразитов ведущего и гостей эфира. 3. Подбор уникального музыкального фона. 4. Разработка креативных джинглов для каждого эфира и анонсов ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт13 лет назад