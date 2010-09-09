Срочно! Разыскивается звукорежиссер.

Для подкаст-проект требуется звукорежиссер монтажер записей.

Перечень обязанностей:

1. Чистка записей от посторонних шумов.

2. Качественно удаление пауз и звуков паразитов ведущего и гостей эфира.

3. Подбор уникального музыкального фона.

4. Разработка креативных джинглов для каждого эфира и анонсов новых выпусков.

5. Частота выпусков еженедельно.

Требование к кандидату:

- опыт работы не менее года.

- 8 часовая доступность в сети.

- ответственность и пунктуальность.

Работа сдельная оплата за каждый выпуск. В последующем возможен оклад + премии.

Кандидатам прошедшим предварительный отбор будет выслана запись для обработки.

По результатам выполненной работы останутся два специалиста один основной второй на подмену.