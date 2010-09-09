Срочно! Разыскивается звукорежиссер.

Нужно собрать и обработать около 100 таймлапсов. 80 рублей ролик. Ролик сделанный с недочетом – минус 5 рублей. Бонус за скорость и качество. Необходима выделенная линия интернет. Формат mov photojpeg 70% progressive 1920*1080 Также нужно составить 50 английских ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для подкаст-проект требуется звукорежиссер монтажер записей.
Перечень обязанностей:
1. Чистка записей от посторонних шумов.
2. Качественно удаление пауз и звуков паразитов ведущего и гостей эфира.
3. Подбор уникального музыкального фона.
4. Разработка креативных джинглов для каждого эфира и анонсов новых выпусков.
5. Частота выпусков еженедельно.
Требование к кандидату:
- опыт работы не менее года.
- 8 часовая доступность в сети.
- ответственность и пунктуальность.
Работа сдельная оплата за каждый выпуск. В последующем возможен оклад + премии.
Кандидатам прошедшим предварительный отбор будет выслана запись для обработки.
По результатам выполненной работы останутся два специалиста один основной второй на подмену.
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