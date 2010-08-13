Создатель рекламных аудио-видео роликов

Нужны дикторы (м/ж) для озвучивания рекламных материалов и т.п. Изменилась оплата. Стоимость начитки одного продукта (ролика) составляет 300р. зыж: Присылайте пож. предложения только с демками. или с сылками, где их можно прослушать. Если я не ответил, значит не ...