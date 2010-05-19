Авторы обучающих видеокурсов

Интернет ресурс www.expecto.ru ищет видеооператора в Новосибирске для съемок в ночных клубах города. Занятость неполная, под конкретные съемки.
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