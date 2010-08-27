Уважаемые господа, мы запускаем новый социально-научный проект в формате интернет телевидения, и нам нужен видеооператор (оператор-постановщик), для выездной постановочной съемки. Работа с HD камерой фирмы Panasonic.

Требования:

1) Опыт работы от 1 года на телевидении, в рекламе, в кино и т.п. (нам НЕ НУЖНЫ «свадебные» операторы);

2) Качественная работа со светом;

3) Наличие водительских прав (обязательно) и своей машины (приветствуется);

4) Наличие портфолио для первичной оценки профпригодности кандидата.

Условия:

1) Заработная плата обсуждается лично с кандидатом;

2) Расположение студии: Москва, м.Тушинская;

3) Перспектива профессионального и карьерного роста;

4) Молодой дружный коллектив.

Тип занятости:

1) Полная занятость: выездная съемка.

Остальные вопросы обсуждаются лично с кандидатом.

Мы ждем от вас портфолио и краткое резюме на почту.

Артамонов Дмитрий

email: [email protected]

(В теме письма указать "Видеооператор")