Сборщик таймлапсов в AE

Очень нужен Flash-аниматор, совмещающий функции видеомонтажа, на постоянную работу. Две основных задачи: 1) Переделка. Нужно адаптировать готовые видеоматериалы под требуемый формат. 2) Создание Нужно создавать новый контент – любопытно-оригинальные флэш-мультфильмы и ролики. Нужен человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать и обработать около 100 таймлапсов. 80 рублей ролик. Ролик сделанный с недочетом – минус 5 рублей. Бонус за скорость и качество.
Необходима выделенная линия интернет.
Формат mov photojpeg 70% progressive 1920*1080
Также нужно составить 50 английских ключевых слов и название примерно 60 знаков для этого видео.
Вот примеры роликов и ключевых http://www.pond5.com/index.php?ref=Paha_L
Для проверки обработайте и соберите 1 таймлапс http://narod.ru/disk/21870454000/piterfont.rar.html а также для этого ролика придумайте название (кто, что, где, как, когда?) и подберите английские ключевые слова с помощью этого сервиса http://arcurs.com/keywording/
Как собрать таймлапс и заблюрить различимые лица http://narod.ru/disk/22661940000/timelapse_1.avi.html
Пример подбора ключевых слов http://narod.ru/disk/4649841000/keywords_1.avi.html
Пример оформления ключевых http://narod.ru/disk/21313517000/VIDEOMASSIMPORTdoz21.xls.html
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