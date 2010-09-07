Сборщик таймлапсов в AE

Нужно собрать и обработать около 100 таймлапсов. 80 рублей ролик. Ролик сделанный с недочетом – минус 5 рублей. Бонус за скорость и качество.

Необходима выделенная линия интернет.

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Также нужно составить 50 английских ключевых слов и название примерно 60 знаков для этого видео.

Вот примеры роликов и ключевых http://www.pond5.com/index.php?ref=Paha_L

Для проверки обработайте и соберите 1 таймлапс http://narod.ru/disk/21870454000/piterfont.rar.html а также для этого ролика придумайте название (кто, что, где, как, когда?) и подберите английские ключевые слова с помощью этого сервиса http://arcurs.com/keywording/

Как собрать таймлапс и заблюрить различимые лица http://narod.ru/disk/22661940000/timelapse_1.avi.html

Пример подбора ключевых слов http://narod.ru/disk/4649841000/keywords_1.avi.html

Пример оформления ключевых http://narod.ru/disk/21313517000/VIDEOMASSIMPORTdoz21.xls.html