Flash-аниматор

$1400
ВидеомонтажЗакрытнет заявок75 просмотров
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Очень нужен Flash-аниматор, совмещающий функции видеомонтажа, на постоянную работу.

Две основных задачи:

1) Переделка.

Нужно адаптировать готовые видеоматериалы под требуемый формат.

2) Создание

Нужно создавать новый контент – любопытно-оригинальные флэш-мультфильмы и ролики.

Нужен человек в офис! Будем замечательной командой работать много и продуктивно. Офис в центре Москвы и на высоте.

Пожелания:

- Ответственно подходить к работе, успевать в сроки, спокойно переваривать большие объемы задач. Быть готовым к рутинной работе.

- Знать основы и базовые программы видеомонтажа.

- Наличие портфолио – сами понимаете, первым делом знакомиться будем с вашими работами, указывайте ссылку на них, пожалуйста.

13 лет назад
anchose
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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