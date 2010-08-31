Уважаемые господа, мы запускаем новый социально-научный проект в формате интернет телевидения, и нам нужен видеооператор (оператор-постановщик), для выездной постановочной съемки. Работа с HD камерой фирмы Panasonic. Требования: 1) Опыт работы от 1 года на телевидении, в рекламе, ...
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Очень нужен Flash-аниматор, совмещающий функции видеомонтажа, на постоянную работу.
Две основных задачи:
1) Переделка.
Нужно адаптировать готовые видеоматериалы под требуемый формат.
2) Создание
Нужно создавать новый контент – любопытно-оригинальные флэш-мультфильмы и ролики.
Нужен человек в офис! Будем замечательной командой работать много и продуктивно. Офис в центре Москвы и на высоте.
Пожелания:
- Ответственно подходить к работе, успевать в сроки, спокойно переваривать большие объемы задач. Быть готовым к рутинной работе.
- Знать основы и базовые программы видеомонтажа.
- Наличие портфолио – сами понимаете, первым делом знакомиться будем с вашими работами, указывайте ссылку на них, пожалуйста.
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