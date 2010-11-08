Требуется автор англоязычных статей

Требуется НЕДОРОГОЙ автор англоязычных статей.

Тематики - общие, не специфические. Информации в сети достаточно (например, известные художники, история соц. сети Facebook, вышивка гладью и т.д.)

Работа есть почти что каждый день. Мне нужен надежный, адекватный и грамотный человек, который будет писать статьи без ошибок и 100% в срок.

Просьба указывать в проекте стоимость своей работы за 1000 знаков б/п.