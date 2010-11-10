Web Content Writer/Rewriter

Наша компания расширяет базу фрилансерных райтеров/рерайтеров веб контента. В большинстве случаев нам нужны промоутерные или "how to" статьи, главной тематикой которых является написание эссе/диссертаций/курсовых работ. Задачей райтрера является написать текст, следуя требуемой структуре текста с использованием ключевых слов, которые мы предоставляем. Отличное владение английского - основное требование.

Высылайте примеры своих работ и ценовую политику на [email protected].

Буду ждать Ваших предложений :)

Инна