Web Content Writer/Rewriter

КопирайтингЗакрыт4 заявки342 просмотра
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Наша компания расширяет базу фрилансерных райтеров/рерайтеров веб контента. В большинстве случаев нам нужны промоутерные или "how to" статьи, главной тематикой которых является написание эссе/диссертаций/курсовых работ. Задачей райтрера является написать текст, следуя требуемой структуре текста с использованием ключевых слов, которые мы предоставляем. Отличное владение английского - основное требование.

Высылайте примеры своих работ и ценовую политику на [email protected].

Буду ждать Ваших предложений :)

Инна

13 лет назад
pendler
Инна 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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