Нужен контентщик постоянно

1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов: http://goo.gl/IS3c3 http://goo.gl/k2pOe 2) новости появиться в разделы: http://goo.gl/rjSfP http://goo.gl/1yOyO http://goo.gl/MEzz6 3) новости будем писать по тематике: - ...
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Требуются уникальные, качественные тексты на взрослую тематику.
опыт работы в тематике желателен
уникальность по адвего не ниже 97%
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