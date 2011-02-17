Нужны авторы для сбора материала по HTML5

Приглашаем авторов, которые умеют писать информационно-коммерческие, а также рекламные тексты и тексты для главных. Объемы большие, работа есть постоянно. Проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы. Стоимость копирайтинга (или рерайтинга из нескольких источников ...