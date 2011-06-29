Копирайтер/рерайтер удаленный, свободный график

1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов:

http://goo.gl/IS3c3

http://goo.gl/k2pOe

2) новости появиться в разделы:

http://goo.gl/rjSfP

http://goo.gl/1yOyO

http://goo.gl/MEzz6

3) новости будем писать по тематике:

- Менеджмент и консалтинг;

- Креативный дизайн;

- Видео съемка и монтаж;

- Программное обеспечение;

- Домены и хостинг;

- Полиграфия;

- Наружная реклама;

- Модельное агентство.

4) периодичность несколько статей ежедневно

5) объем новость не более 1 страницу (

6) желательно форматировать статьи в html и внедрить на сайт по фтп или через панель модератора

7) подключиться можно по сегментом и направлением с четкими указаниями и оплатой