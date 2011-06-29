Копирайтер/рерайтер удаленный, свободный график

КопирайтингЗавершен54 заявки2588 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов:

http://goo.gl/IS3c3

http://goo.gl/k2pOe

2) новости появиться в разделы:

http://goo.gl/rjSfP

http://goo.gl/1yOyO

http://goo.gl/MEzz6

3) новости будем писать по тематике:

- Менеджмент и консалтинг;

- Креативный дизайн;

- Видео съемка и монтаж;

- Программное обеспечение;

- Домены и хостинг;

- Полиграфия;

- Наружная реклама;

- Модельное агентство.

4) периодичность несколько статей ежедневно

5) объем новость не более 1 страницу (

6) желательно форматировать статьи в html и внедрить на сайт по фтп или через панель модератора

7) подключиться можно по сегментом и направлением с четкими указаниями и оплатой

12 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
miklay
Михаил 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
madox
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
kelebmir
Митяй 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
MarinaSergeevna
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$1
Пишет отличные новости разной тематике по созданным проектам, учитывает рекомендации, анализирует информацию и делает правильные выводы, создает четкие вопросы для получение дополнительной информации
Было приятно работать. Для меня важны 3 критерия: точность составления задания, своевременность оплаты и адекватное общение. По всем трем пунктам все прекрасно. Буду рада сотрудничеству и в дальнейшем!
ArturGomel
Артур 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
ekzotik
35 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
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