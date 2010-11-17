Копирайтер - автор википедии со знанием англ. яз.

Требуется отличный копирайтер, который хорошо представляет себе как устроена Википедия и является автором статей на ней. Обязательное требование - хорошее знание английского языка (умение легко искать и переводить любые тексты).

Работа достаточно интересная, никакой оптимизации под ключевики не требуется. Нужно просто написать хороший, интересный текст, провести небольшую исследовательскую работу.

Подробности проекта будут озвучены успешным кандидатам.

В ответе на проект обязательно указывайте:

1. Ваш опыт работы с Википедией. Какие статьи были написаны.

2. Как Вы оцениваете свое знание английского языка. Владеете ли дополнительными языками?

3. Стоимость 1000 символов копирайта.