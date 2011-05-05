Автор англоязычных статей

1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов: http://goo.gl/IS3c3 http://goo.gl/k2pOe 2) новости появиться в разделы: http://goo.gl/rjSfP http://goo.gl/1yOyO http://goo.gl/MEzz6 3) новости будем писать по тематике: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется еще несколько авторов англоязычных статей для выполнения регулярных заказов (прошу учитывать, что регулярных - работы валом).
Размер оплаты - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков без пробелов.
Тематики - общие, не специфические. Информации в сети достаточно (например, известные художники, история соц. сети Facebook, вышивка гладью и т.д.)
Работа есть каждый день и авторы нужны такие, которые будут писать постоянно, без длительных перерывов.
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