Автор англоязычных статей

Мне требуется еще несколько авторов англоязычных статей для выполнения регулярных заказов (прошу учитывать, что регулярных - работы валом).

Размер оплаты - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков без пробелов.

Тематики - общие, не специфические. Информации в сети достаточно (например, известные художники, история соц. сети Facebook, вышивка гладью и т.д.)

Работа есть каждый день и авторы нужны такие, которые будут писать постоянно, без длительных перерывов.