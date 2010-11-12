Требуется копирайтер-рерайтер для сео-студии.

Задачи:

- написание текстов для сайтов под определенные ключи. Оплата – 50 рублей за 1000 знаков;

- рерайтинг имеющихся текстов, вписывание ключевиков. Оплата – 25 рублей за 1000 знаков.

Важно – ответственность, исполнительность, быть всегда на связи, точное соблюдение тз. Плюсом будет возможность выполнять работы быстро и в больших объемах. При выборе обращаю внимание на работы в портфолио, а не на отзывы)

Оплата Яндекс.Деньгами сначала (далее переход на вебмани)

П.С. пожалуйста, хотя бы в своих предложениях не делайте ошибок)