Сео-рерайтер с навыками контент-менеджера

$250
КопирайтингЗакрыт18 заявок473 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Вакансия:

Ищу исполнителя для постоянной поддержки ленты статей на сайте тематики "Бизнес". Уже конкретную тематику скажу исполнителю.

Что нужно от вас:

1) сами находите статьи для сайта, качественно seo-рирайтите с большой заменой слов, переменой абзацев (подробности про сео-рирайт обсудим перед работой),

2) при этом необходимо искать и подбирать к каждой статье по 2 картинке.

3) в день нужно 4 статьи (суббота, воскресенье - выходной);

4) объем одной статьи должен быть не менее 2000 знаков без пробелов

5) даю права журналиста, забиваете на сайт статью вместе с картинками в админку движка DLE (инструкцию подробную дам как работать с движком).

6) необходим будет определенный отчет каждую неделю о проделанной работе по определенной форме для проверки качества работы и произведения оплаты.

Требования к исполнителям:

Исполнитель нужен с отзывами и опытом работы. Сотрудничество нужно постоянное.

Цена одной статьи (2000 знаков без пробелов) вместе с постингом в DLE (включая подбор 2-х картинок) 2 WMZ.

Жду предложений.

P.S. Бюджет указан месячный.

13 лет назад
seomaxim
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер/рерайтер удаленный, свободный график

    1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов: http://goo.gl/IS3c3 http://goo.gl/k2pOe 2) новости появиться в разделы: http://goo.gl/rjSfP http://goo.gl/1yOyO http://goo.gl/MEzz6 3) новости будем писать по тематике: - ...

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Автор англоязычных статей

    $500

    Мне требуется еще несколько авторов англоязычных статей для выполнения регулярных заказов (прошу учитывать, что регулярных - работы валом). Размер оплаты - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков без пробелов. Тематики - общие, не специфические. Информации ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны авторы для сбора материала по HTML5

    $80

    Неполный рабочий день. Удаленно. Необходимо собирать информацию по HTML5 и постить её на сайт. оплата 80 в месяц. оплата по неделям. жду предложения. пожелание: ! знание HTML на минимальном уровне и желание освоить HTML5.

    HTML
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Нужен один копирайтер на ресурс. Требования: - житель Украины (предпочтительно, но не обязательно); - наличие мобильного телефона или Skype; - умение качественно и быстро писать уникальные тексты по указанным ключевым словам при этом раскрывая главную тему (темы) задания; - наличие ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер-рерайтер

    Требуется копирайтер-рерайтер для сео-студии. Задачи: - написание текстов для сайтов под определенные ключи. Оплата – 50 рублей за 1000 знаков; - рерайтинг имеющихся текстов, вписывание ключевиков. Оплата – 25 рублей за 1000 знаков. Важно – ответственность, исполнительность, быть ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтеры для информационно-коммерческих текстов

    Приглашаем авторов, которые умеют писать информационно-коммерческие, а также рекламные тексты и тексты для главных. Объемы большие, работа есть постоянно. Проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы. Стоимость копирайтинга (или рерайтинга из нескольких источников ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web Content Writer/Rewriter

    Наша компания расширяет базу фрилансерных райтеров/рерайтеров веб контента. В большинстве случаев нам нужны промоутерные или "how to" статьи, главной тематикой которых является написание эссе/диссертаций/курсовых работ. Задачей райтрера является написать текст, следуя требуемой структуре текста с ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор, контент-менеджер портала

    $250

    Динамично развивающемуся порталу требуется усердный, образованный сотрудник на должность «Администратор, контент-менеджер портала» с обязательным знанием АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языков на высоком уровне. Требования: • опыт в администрировании и наполнении контентом сайтов; • уровень владения Интернет – уверенный пользователь ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтеры хорошие

    $100

    Нужны копирайтеры, работающие в диапозоне 50-80р. Оплата после проверки 1-3 дня. Темы разные, выбыли из строя сразу 2 специалиста, нужно пополнение :) Первое задание сегодня же.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    13 лет назад