Сео-рерайтер с навыками контент-менеджера

Добрый день.

Вакансия:

Ищу исполнителя для постоянной поддержки ленты статей на сайте тематики "Бизнес". Уже конкретную тематику скажу исполнителю.

Что нужно от вас:

1) сами находите статьи для сайта, качественно seo-рирайтите с большой заменой слов, переменой абзацев (подробности про сео-рирайт обсудим перед работой),

2) при этом необходимо искать и подбирать к каждой статье по 2 картинке.

3) в день нужно 4 статьи (суббота, воскресенье - выходной);

4) объем одной статьи должен быть не менее 2000 знаков без пробелов

5) даю права журналиста, забиваете на сайт статью вместе с картинками в админку движка DLE (инструкцию подробную дам как работать с движком).

6) необходим будет определенный отчет каждую неделю о проделанной работе по определенной форме для проверки качества работы и произведения оплаты.

Требования к исполнителям:

Исполнитель нужен с отзывами и опытом работы. Сотрудничество нужно постоянное.

Цена одной статьи (2000 знаков без пробелов) вместе с постингом в DLE (включая подбор 2-х картинок) 2 WMZ.

Жду предложений.

P.S. Бюджет указан месячный.