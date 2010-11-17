Требуется автор статей (строительство, ремонт)

ВНИМАНИЕ! Настоятельная просьба подавать заявку только в том случае, если Вас устраивают все условия работы и понятны все моменты!

Ключевые моменты:

1) Оплата за каждую статью – 60 WMR, расчет два раза в месяц одним переводом. Размер статей – от 2000 символов

2) Требуются интересные информационные статьи. В статьях необходимо грамотно употреблять ключевые словосочетания.

3) Статьи публикуются автором самостоятельно на сайтах с CMS Wordpress, к каждой статье подготавливается и вставляется тематическая картинка, так что опыт работы с этой CMS обязателен, как и опыт обработки картинок

4) У Вас будет свой аккаунт в нашем корпоративном Мегаплане (система управления задач), через него будут поступать задания – очень удобно. Не нужно будет ходить по биржам и искать клиентов – постоянные объемы с гарантированной оплатой.

Пока 3 сайта. Тематики: ремонт, строительство и благоустройство, отопление и дом. Объемы по каждому сайту разные. Например, сейчас есть задания по написанию 60 статей (на ближайший месяц). Задание по объемам для каждого сайта ставится сразу на месяц, так что Вы можете сами грамотно распределять статьи по дням.

Требования к соискателям:

- грамотный русский язык

- успешный опыт написания информационных статей по ключевым словам на разнообразные темы

- опыт работы с CMS Wordpress или любой другой похожей CMS (создание, редактирование, форматирование записей, вставка картинок)

- умение подготавливать и публиковать изображения на сайте (найти тематическую картинку к статье и обрезать ее в любом графическом редакторе)

Рассматриваем только полноценные заявки с полным описанием (краткое резюме, навыки, опыт работы, портфолио, отзывы заказчиков и т.п.)!