Копирайтер комментариев

В крупный интернет-проект требуется сотрудник для взаимодействия с пользователями.

Обязанности:

Писать комментарии на посты и комментарии пользователей.

Требования:

-от 23 лет и выше

-Широкая эрудиция (кругозор)

-Умение начать разговор по любой теме

-Отличное знание русского языка

-Общительность, дружелюбность, стрессоустойчивость

-Быстрая обучаемость

-Исполнительность

-Обязательность

Оплата:

из расчета 4 руб. за осмысленный комментарий

норма - от 100 комментариев в сутки. Не возбраняется превышать норму при сохранении качества, также не возбраняется работа в выходные. Возможны нечастые дежурства в праздники (быть готовым к этому).

График: не менее 5 дней в неделю. Т.к. работа сдельная, не возбраняется работа в выходные и праздники.

желательно в период работы быть на связи (через ICQ, Skype)

Тех, кого интересует данная вакансия, просьба написать в личку о своем опыте работы либо о навыках, которые позволят Вам успешно выполнять эту задачу. Заодно это будет тестом на способность дочитать до конца текст вакансии.