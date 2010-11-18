Копирайтер комментариев

Мне требуется еще несколько авторов англоязычных статей для выполнения регулярных заказов (прошу учитывать, что регулярных - работы валом). Размер оплаты - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков без пробелов. Тематики - общие, не специфические. Информации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В крупный интернет-проект требуется сотрудник для взаимодействия с пользователями.
Обязанности:
Писать комментарии на посты и комментарии пользователей.
Требования:
-от 23 лет и выше
-Широкая эрудиция (кругозор)
-Умение начать разговор по любой теме
-Отличное знание русского языка
-Общительность, дружелюбность, стрессоустойчивость
-Быстрая обучаемость
-Исполнительность
-Обязательность
Оплата:
из расчета 4 руб. за осмысленный комментарий
норма - от 100 комментариев в сутки. Не возбраняется превышать норму при сохранении качества, также не возбраняется работа в выходные. Возможны нечастые дежурства в праздники (быть готовым к этому).
График: не менее 5 дней в неделю. Т.к. работа сдельная, не возбраняется работа в выходные и праздники.
желательно в период работы быть на связи (через ICQ, Skype)
Тех, кого интересует данная вакансия, просьба написать в личку о своем опыте работы либо о навыках, которые позволят Вам успешно выполнять эту задачу. Заодно это будет тестом на способность дочитать до конца текст вакансии.
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Неполный рабочий день. Удаленно. Необходимо собирать информацию по HTML5 и постить её на сайт. оплата 80 в месяц. оплата по неделям. жду предложения. пожелание: ! знание HTML на минимальном уровне и желание освоить HTML5.Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброе время суток. Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся. Но время идет сайт развивается и один автор ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
ВНИМАНИЕ! Настоятельная просьба подавать заявку только в том случае, если Вас устраивают все условия работы и понятны все моменты! Ключевые моменты: 1) Оплата за каждую статью – 60 WMR, расчет два раза в месяц одним переводом. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написание текстов для наполнения сайта юридической тематики (описание услуг, новости и т.п.). Требуется копирайтер, имеющий опыт работы по написанию статей данной тематики, хотелось бы увидеть примеры работ. Интересует стоимость работ за 1000 знаков, при работе на ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуются уникальные, качественные тексты на взрослую тематику. опыт работы в тематике желателен уникальность по адвего не ниже 97% $1 - 1.5k символов без пробелаКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется отличный копирайтер, который хорошо представляет себе как устроена Википедия и является автором статей на ней. Обязательное требование - хорошее знание английского языка (умение легко искать и переводить любые тексты). Работа достаточно интересная, никакой оптимизации ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день. Вакансия: Ищу исполнителя для постоянной поддержки ленты статей на сайте тематики "Бизнес". Уже конкретную тематику скажу исполнителю. Что нужно от вас: 1) сами находите статьи для сайта, качественно seo-рирайтите с большой заменой слов, переменой абзацев (подробности про ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Потрібен копірайтер. Тематика: нерухомість , канцтовари. ICQ: 179 463 987 skype: powerkisa819Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер-рерайтер для сео-студии. Задачи: - написание текстов для сайтов под определенные ключи. Оплата – 50 рублей за 1000 знаков; - рерайтинг имеющихся текстов, вписывание ключевиков. Оплата – 25 рублей за 1000 знаков. Важно – ответственность, исполнительность, быть ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад