Копирайтер

Доброе время суток.

Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся.

Но время идет сайт развивается и один автор уже не справляется с той нагрузкой, которую мы предоставляем, в связи с этим, повторно открывается

ВАКАНСИЯ: Копирайтера или Автора Статей!

В ваши обязанности входит правильное (по-канонам seo) составление с подбором ключевых слов: описания, title и meta-теги для страниц сайта: www.ekostroy-yug.ru

Пример текста в прикрепленном файле или на: http://bnserver.ru/20333840

в первом абзаце то что было, в последнем то что необходимо получить на выходе.

Кого заинтересовало пишите в теме свои цены и хотя бы пару готовых предложений по заданию, что бы мы могли оценить стиль написания.

Из-за не компетенции в ваших темах, ранние работы рассматриваться не будут.

Писать только людям с отзывами, и понимающим в деле.

Предложения будут оцениваться по параметру цена — качество, но больше качество.

С лучшими возможно составление долгосрочного договора. Работы много.