Копирайтер

1) нужно писать статьи, обзоры, новости которые отображают внутренние действии в компании (возможно информацию откуда то взять с рерайтом но копировать не получиться) для сайтов: http://goo.gl/IS3c3 http://goo.gl/k2pOe 2) новости появиться в разделы: http://goo.gl/rjSfP http://goo.gl/1yOyO http://goo.gl/MEzz6 3) новости будем писать по тематике: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток.
Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся.
Но время идет сайт развивается и один автор уже не справляется с той нагрузкой, которую мы предоставляем, в связи с этим, повторно открывается
ВАКАНСИЯ: Копирайтера или Автора Статей!
В ваши обязанности входит правильное (по-канонам seo) составление с подбором ключевых слов: описания, title и meta-теги для страниц сайта: www.ekostroy-yug.ru
Пример текста в прикрепленном файле или на: http://bnserver.ru/20333840
в первом абзаце то что было, в последнем то что необходимо получить на выходе.
Кого заинтересовало пишите в теме свои цены и хотя бы пару готовых предложений по заданию, что бы мы могли оценить стиль написания.
Из-за не компетенции в ваших темах, ранние работы рассматриваться не будут.
Писать только людям с отзывами, и понимающим в деле.
Предложения будут оцениваться по параметру цена — качество, но больше качество.
С лучшими возможно составление долгосрочного договора. Работы много.
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