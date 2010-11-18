Копирайтер

КопирайтингЗакрыт11 заявок790 просмотров
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Доброе время суток.

Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся.

Но время идет сайт развивается и один автор уже не справляется с той нагрузкой, которую мы предоставляем, в связи с этим, повторно открывается

ВАКАНСИЯ: Копирайтера или Автора Статей!

В ваши обязанности входит правильное (по-канонам seo) составление с подбором ключевых слов: описания, title и meta-теги для страниц сайта: www.ekostroy-yug.ru

Пример текста в прикрепленном файле или на: http://bnserver.ru/20333840

в первом абзаце то что было, в последнем то что необходимо получить на выходе.

Кого заинтересовало пишите в теме свои цены и хотя бы пару готовых предложений по заданию, что бы мы могли оценить стиль написания.

Из-за не компетенции в ваших темах, ранние работы рассматриваться не будут.

Писать только людям с отзывами, и понимающим в деле.

Предложения будут оцениваться по параметру цена — качество, но больше качество.

С лучшими возможно составление долгосрочного договора. Работы много.

13 лет назад
manager_GeoNeo
Ольга 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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