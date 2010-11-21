Копирайтеры. Коммерческие тексты

В команду студии продвижения нужны авторы для постоянного сотрудничества. Сейчас в нашей команде более 30 авторов. Объемы постоянно растут, и требуется пополнение.

Тип работ: копирайт (коммерческие тексты, тексты для главных страниц сайтов)

Темы: всегда разные

Объем работ: от 10 000 симв./ день

Оплата: 2$/1000 симв. без пробелов

Требования: грамотность, ответственность, деловой подход к работе

- безграничная фантазия

- лексическое чутье

- достаточно свободного времени, чтобы выполнять не менее 10 000 в день минимум 4 дня в неделю

Уважаемые авторы, для экономии и нашего и вашего времени, просим всех заинтересованных в сотрудничестве выполнить тестовое задание (в прикрепленном файле).

Выполненные тестовые задания отсылайте на [email protected]

Будут рассмотрены кандидатуры только тех, чьи тестовые работы пришли на указанный мейл.