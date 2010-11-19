Набираю комаду копирайтеров

Нужен автор статей для сайта остросоциальной тематики. Для увеличения объема материала возможен рерайт с авторской переработкой новостей из открытых источников Время сотрудничества не менее 2-3 месяцев.
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Набираю команду копирайтеров для удаленной работы. Указывайте сколько берете за 1000 знаков и темы на которых специализируетесь. З/п 2 раза в месяц.
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