Набираю комаду копирайтеров

Доброе время суток. Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся. Но время идет сайт развивается и один автор ...