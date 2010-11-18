Требуются копирайтеры на постоянную основу, оплата - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков (зависит от проекта).

Требования к статьям стандартные: 100% оригинальность, грамотность и читабельность текстов. В свою очередь, гарантирую частые заказы и регулярную оплату.

Просьба в заявке указывать, если вы владеете также английским языком (на каком уровне) и график вашей работы.

Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в проект.