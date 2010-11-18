Требуются копирайтеры

$500
КопирайтингЗакрыт83 заявки1134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются копирайтеры на постоянную основу, оплата - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков (зависит от проекта).

Требования к статьям стандартные: 100% оригинальность, грамотность и читабельность текстов. В свою очередь, гарантирую частые заказы и регулярную оплату.

Просьба в заявке указывать, если вы владеете также английским языком (на каком уровне) и график вашей работы.

Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в проект.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Автор статей остросоциальной, кримианльной хроники

    Нужен автор статей для сайта остросоциальной тематики. Для увеличения объема материала возможен рерайт с авторской переработкой новостей из открытых источников Время сотрудничества не менее 2-3 месяцев.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набираю комаду копирайтеров

    Добрый вечер. Неспешно набираю команду копирайтеров. Оплата будет производиться каждые две недели. 1 доллар/тыс. символов. Те, кто согласен работать, оставляйте свои аськи.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер комментариев

    $500

    В крупный интернет-проект требуется сотрудник для взаимодействия с пользователями. Обязанности: Писать комментарии на посты и комментарии пользователей. Требования: -от 23 лет и выше -Широкая эрудиция (кругозор) -Умение начать разговор по любой теме -Отличное знание русского языка -Общительность, дружелюбность, стрессоустойчивость -Быстрая обучаемость -Исполнительность -Обязательность Оплата: из расчета 4 руб. ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Доброе время суток. Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся. Но время идет сайт развивается и один автор ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор статей (строительство, ремонт)

    ВНИМАНИЕ! Настоятельная просьба подавать заявку только в том случае, если Вас устраивают все условия работы и понятны все моменты! Ключевые моменты: 1) Оплата за каждую статью – 60 WMR, расчет два раза в месяц одним переводом. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу копирайтера (Юридическая тематика)

    $100

    Необходимо написание текстов для наполнения сайта юридической тематики (описание услуг, новости и т.п.). Требуется копирайтер, имеющий опыт работы по написанию статей данной тематики, хотелось бы увидеть примеры работ. Интересует стоимость работ за 1000 знаков, при работе на ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен контентщик постоянно

    $250

    Требуются уникальные, качественные тексты на взрослую тематику. опыт работы в тематике желателен уникальность по адвего не ниже 97% $1 - 1.5k символов без пробела

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер - автор википедии со знанием англ. яз.

    Требуется отличный копирайтер, который хорошо представляет себе как устроена Википедия и является автором статей на ней. Обязательное требование - хорошее знание английского языка (умение легко искать и переводить любые тексты). Работа достаточно интересная, никакой оптимизации ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сео-рерайтер с навыками контент-менеджера

    $250

    Добрый день. Вакансия: Ищу исполнителя для постоянной поддержки ленты статей на сайте тематики "Бизнес". Уже конкретную тематику скажу исполнителю. Что нужно от вас: 1) сами находите статьи для сайта, качественно seo-рирайтите с большой заменой слов, переменой абзацев (подробности про ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад