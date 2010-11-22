Копирайтер для технических статей (парень)

Прямо сейчас есть задание на написание заметки и статьи по теме вентиляционного оборудования.

оплата: 1 wmz за 1000 символов

в целом - ищу копирайтера, который на "ты" с техническими темами. планирую регулярное сотрудничество.

для меня важна оперативность, адекватность, умение СЛЫШАТЬ.

принимаю заявки только от парней!!!

в теле заявки пишите свой e-mail, и немного о себе (почему я должна выбрать именно Вас). также хочу посмотреть примеры ваших работ (хотя бы пару статей на технические тематики)

подробное ТЗ высылаю на почту. нет почты - нет ТЗ

жду