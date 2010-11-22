Копирайтер для технических статей (парень)

Нужен автор статей для сайта остросоциальной тематики. Для увеличения объема материала возможен рерайт с авторской переработкой новостей из открытых источников Время сотрудничества не менее 2-3 месяцев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прямо сейчас есть задание на написание заметки и статьи по теме вентиляционного оборудования.
оплата: 1 wmz за 1000 символов
в целом - ищу копирайтера, который на "ты" с техническими темами. планирую регулярное сотрудничество.
для меня важна оперативность, адекватность, умение СЛЫШАТЬ.
принимаю заявки только от парней!!!
в теле заявки пишите свой e-mail, и немного о себе (почему я должна выбрать именно Вас). также хочу посмотреть примеры ваших работ (хотя бы пару статей на технические тематики)
подробное ТЗ высылаю на почту. нет почты - нет ТЗ
жду
- Похожие заказы
- Копирайтинг56 заявокЗакрыт13 лет назад
Новое агентство стратегического маркетинга «МАГ-Маркетинг» (г. Новосибирск) ищет для сотрудничества молодых и талантливых начинающих специалистов по: копирайтингу неймингу креативу продвижению в социальных сетях созданию визуального образа Ваше портфолио и сопроводительное письмо ждем на e-mail: [email protected], [email protected] Тел. 8 (383) 249-11-72 «МАГ-Маркетинг»: работаем ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
В команду студии продвижения нужны авторы для постоянного сотрудничества. Сейчас в нашей команде более 30 авторов. Объемы постоянно растут, и требуется пополнение. 1. Тип работ: копирайт (информационные тексты, тексты для разделов сайтов, тексты для миралинкс) Темы: всегда разные Объем ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
В команду студии продвижения нужны авторы для постоянного сотрудничества. Сейчас в нашей команде более 30 авторов. Объемы постоянно растут, и требуется пополнение. Тип работ: копирайт (коммерческие тексты, тексты для главных страниц сайтов) Темы: всегда разные Объем работ: от ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Набираю команду копирайтеров для удаленной работы. Указывайте сколько берете за 1000 знаков и темы на которых специализируетесь. З/п 2 раза в месяц.Копирайтинг85 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуются копирайтеры на постоянную основу, оплата - 1$ - 1,5$ за 1000 знаков (зависит от проекта). Требования к статьям стандартные: 100% оригинальность, грамотность и читабельность текстов. В свою очередь, гарантирую частые заказы и регулярную оплату. ...Копирайтинг83 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер. Неспешно набираю команду копирайтеров. Оплата будет производиться каждые две недели. 1 доллар/тыс. символов. Те, кто согласен работать, оставляйте свои аськи.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $500
В крупный интернет-проект требуется сотрудник для взаимодействия с пользователями. Обязанности: Писать комментарии на посты и комментарии пользователей. Требования: -от 23 лет и выше -Широкая эрудиция (кругозор) -Умение начать разговор по любой теме -Отличное знание русского языка -Общительность, дружелюбность, стрессоустойчивость -Быстрая обучаемость -Исполнительность -Обязательность Оплата: из расчета 4 руб. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброе время суток. Пару месяцев назад нами была открыта вакансия копирайтера для сайта ekostroy-yug.ru благодаря чему мы нашли отличного автора - Ольгу Натальчук, услугами которого на данный момент пользуемся. Но время идет сайт развивается и один автор ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
ВНИМАНИЕ! Настоятельная просьба подавать заявку только в том случае, если Вас устраивают все условия работы и понятны все моменты! Ключевые моменты: 1) Оплата за каждую статью – 60 WMR, расчет два раза в месяц одним переводом. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад