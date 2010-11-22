Ищем талантливых начинающих специалистов

КопирайтингЗакрыт15 заявок912 просмотров
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Новое агентство стратегического маркетинга «МАГ-Маркетинг» (г. Новосибирск) ищет для сотрудничества молодых и талантливых начинающих специалистов по:

копирайтингу

неймингу

креативу

продвижению в социальных сетях

созданию визуального образа

Ваше портфолио и сопроводительное письмо ждем на e-mail: [email protected], [email protected]

Тел. 8 (383) 249-11-72

«МАГ-Маркетинг»: работаем с талантами и для талантов!

13 лет назад
mag-marketing
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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