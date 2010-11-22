Копирайтер для американского сайта

Требуется копирайтер, который будет писать тексты на английском языке.

Тема: Бизнес-образование.

Специфика: американская аудитория, тексты должны быть лаконичны и понятны.

Постоянная работа: регулярное обновление новостей и статей.

Нам нужны люди с опытом написания статей на английском (американский вариант английского языка), любящие свою работу и имеющие желание покорить Америку своими текстами.

Портфолио(тексты на английском и русском языках), резюме и стоимость Вашей работы ($ за тыс. знаков ) отправлять на [email protected]