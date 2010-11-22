Новости по парфюмерии

Нужен автор (или авторы) для постоянного ведения новостных лент по парфюмерии.

Под ведением ленты подразумевается выбор текста и картинки, его рерайт и размещение на сайте.

Оплата: 0,7 уе/1000 (объем новости - 900-1000 знаков).

Требования: грамотность, ответственность, деловой подход к работе

Уважаемые авторы, для экономии и нашего, и вашего времени просим всех заинтересованных в сотрудничестве выполнить тестовое задание - рерайт новости http://www.timeout.ru/journal/feature/14970/.

Выполненные тестовые задания отсылайте на [email protected]

Будут рассмотрены кандидатуры только тех, чьи тестовые работы пришли на указанный мейл.