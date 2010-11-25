Требуется постоянный автор статей (музыка, звук)

Нужен автор статей для сайта остросоциальной тематики. Для увеличения объема материала возможен рерайт с авторской переработкой новостей из открытых источников Время сотрудничества не менее 2-3 месяцев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Для сайта www.as-workshop.ru требуется постоянный автор статей музыкальной тематики.
Главные требования к статьям следующие:
1. Статьи должны соответствовать тематике сайта:
- Сочинение музыки
- Звукозапись
- Работа со звуком
- Аранжировка
- Шоу-бизнес
- Продвижение/маркетинг/карьера в музыке и т.п.
2. Статьи должны быть уникальными. Материалы не должны быть опубликованы где-либо в сети и печатных изданиях, а также не должны быть когда-либо и где-либо публиковавшимися и содранными откуда-либо.
3. Рекомендуемый объём статьи 3000-4000 знаков с пробелами. Статьи, объёмом меньше или больше указанного, также будут рассматриваться, но таковым будет отдано меньшее предпочтение.
4. Статьи должны быть качественными. Мы публикуем только качественные, интересные и полезные с практической точки зрения для читателя статьи. Устаревшие, неинформативные и неинтересные статьи мы не публикуем даже на некоммерческой основе.
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Будут рассматриваться все заявки, даже заявки начинающих фрилансеров.
Ваше образование, пол, возраст и место жительства значения не имеют.
Однако отмечу, что особое предпочтение будет отдано тем, кто продемонстрирует примеры работ по выше перечисленным темам в Вашем портфолио.
Также важнейшим фактором при выборе исполнителя будет и цена.
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СХЕМА РАБОТЫ СЛЕДУЮЩАЯ:
1. Тему будущей статьи выбираете Вы. Также необходимо предоставить мне её краткое описание, чтобы было ясно, о чём пойдёт речь.
2. Если тема подходит, Вы приступаете к работе.
3. Оплата производится на WebMoney или на Яндекс.Деньги за каждую готовую статью. Как правило, своевременно и без задержек.
4. Необходимое количество статей – в среднем 2-3 статьи в неделю. Возможно больше!
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Пожалуйста, оставляйте в заявках стоимость за 1000 знаков с пробелами и ссылки на примеры работ в Вашем портфолио!
По любым вопросам Вы можете связаться со мной в любое время, написав в ЛС здесь на сайте. Пожалуйста, НЕ пишите мне в ICQ я ей сейчас не пользуюсь!
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