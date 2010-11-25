Требуется постоянный автор статей (музыка, звук)

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Для сайта www.as-workshop.ru требуется постоянный автор статей музыкальной тематики.

Главные требования к статьям следующие:

1. Статьи должны соответствовать тематике сайта:

- Сочинение музыки

- Звукозапись

- Работа со звуком

- Аранжировка

- Шоу-бизнес

- Продвижение/маркетинг/карьера в музыке и т.п.

2. Статьи должны быть уникальными. Материалы не должны быть опубликованы где-либо в сети и печатных изданиях, а также не должны быть когда-либо и где-либо публиковавшимися и содранными откуда-либо.

3. Рекомендуемый объём статьи 3000-4000 знаков с пробелами. Статьи, объёмом меньше или больше указанного, также будут рассматриваться, но таковым будет отдано меньшее предпочтение.

4. Статьи должны быть качественными. Мы публикуем только качественные, интересные и полезные с практической точки зрения для читателя статьи. Устаревшие, неинформативные и неинтересные статьи мы не публикуем даже на некоммерческой основе.

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Будут рассматриваться все заявки, даже заявки начинающих фрилансеров.

Ваше образование, пол, возраст и место жительства значения не имеют.

Однако отмечу, что особое предпочтение будет отдано тем, кто продемонстрирует примеры работ по выше перечисленным темам в Вашем портфолио.

Также важнейшим фактором при выборе исполнителя будет и цена.

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СХЕМА РАБОТЫ СЛЕДУЮЩАЯ:

1. Тему будущей статьи выбираете Вы. Также необходимо предоставить мне её краткое описание, чтобы было ясно, о чём пойдёт речь.

2. Если тема подходит, Вы приступаете к работе.

3. Оплата производится на WebMoney или на Яндекс.Деньги за каждую готовую статью. Как правило, своевременно и без задержек.

4. Необходимое количество статей – в среднем 2-3 статьи в неделю. Возможно больше!

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Пожалуйста, оставляйте в заявках стоимость за 1000 знаков с пробелами и ссылки на примеры работ в Вашем портфолио!

По любым вопросам Вы можете связаться со мной в любое время, написав в ЛС здесь на сайте. Пожалуйста, НЕ пишите мне в ICQ я ей сейчас не пользуюсь!