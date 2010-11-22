Требуется писатель для постоянного сотрудничества

Прямо сейчас есть задание на написание заметки и статьи по теме вентиляционного оборудования. оплата: 1 wmz за 1000 символов в целом - ищу копирайтера, который на "ты" с техническими темами. планирую регулярное сотрудничество. для меня важна оперативность, адекватность, ...