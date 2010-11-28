Добрый день! Мне в команду нужно два автора англоязычных статей уровня не ниже Upper Intermediate, которые не требуют после себя коррекции или перепроверки текстов. Писать нужно для англоязычных заказчиков. Обязательно требуется умение/желание научиться писать по стандартам ...
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Требуется копирайтер для наполнения сайта бизнес-тематики на постоянной основе. Заявки отправлять на [email protected]
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