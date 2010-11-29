Специалист по контекстной рекламе

Добрый день! Мне в команду нужно два автора англоязычных статей уровня не ниже Upper Intermediate, которые не требуют после себя коррекции или перепроверки текстов. Писать нужно для англоязычных заказчиков. Обязательно требуется умение/желание научиться писать по стандартам ...