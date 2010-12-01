Требуется копирайтер, умеющий писать технические статьи. Глубокое знание вопроса не требуется, но умение подойти к статье о технике именно с точки зрения "технаря" обязательно. Все статьи нужно писать в строгом информационном (деловом) стиле. Конкретные требования следующие: 1. ...
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Администратор автомобильного сайта Украина
Управление наполнением новостями по всем тематикам.
Администрирование рекламных площадей.
3% от рекламного бюджета + ставка
испытательный срок 3 месяца
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