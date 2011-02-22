Cпециалист с опытом работы на региональном портале

Требуются люди с опытом работы на новостном региональном портале, а именно:

- Работа с региональными новостями

- Каталогами местных предприятий

- Наполнение категорий различных

- Работа с журналистами/редакторами

- Раскрутка портала в офлайн/онлайн

- Интеграция/планирование/контроль

Приглашаются все у кого есть опыт работы в данных сферах, особенно менеджеры и редакторы.

На долгое сотрудничество в удаленном режиме для серьезных людей