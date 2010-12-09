Требуется копирайтер или команда на постоянку.

Требуется писать в среднем по 30к знаков копирайтинга в сутки на самые разные темы - от тех.планов до глянцевых статей.

Мне не важно, один(одна) ли Вы будете писать или командой, важен высокий уровень текстов (они не для сателлитов ни в коем случае!!!) и полная уникальность.

Оплата - 60 рублей за 1к знаков.

Исполнителю вышлю тестовое задание. Если выполняет, оплачиваю согласно тарифу. Если нет - по 20 рублей за 1к знаков.