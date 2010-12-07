Копирайтер / постоянная работа

$250
КопирайтингЗакрыт26 заявок793 просмотра
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА - МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Приглашается к сотрудничеству адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе.

Работа заключается в:

1. Нахождении, отборе материалов по соответствующей тематике. Составление качественного текста с нуля – копирайтинг.

2. Глубокий рерайт уже готовых текстов.

3. Копирайт/рерайт текстов на биржу Миралинкс

4. 1К - 0,8$

Требования:

1. Уверенный пользователь сети Интернет и ПК;

2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ;

3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;

4. Желание обучаться и совершенствоваться;

5. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;

6. Наличие свободного времени, необходимого вам для работы;

7. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;

8. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такая/такой, сэкономьте ваше и наше время);

Знание основ поисковой оптимизации и seo-копирайта очень приветствуется!

Оплата в конце месяца. Если Вы боитесь что Вас кинут - сразу проходите мимо!

Рабочие отношения строятся на полном доверии. Это не обсуждается.

Если вас всё устраивает, оставляйте заявку с контактными данными для связи и комментарии, если они есть. Я сам с вами свяжусь.

13 лет назад
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
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