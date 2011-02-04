Нужен на постоянную работу копирайтер/рерайтер Условия работы: - 20 рабочих дней - 10тыс символов в день (рерайт, копирайт) - 7 тыс рублей в месяц (бывают срочные работы, оплачиваются отдельно) Наличие скайпа или icq. Выполнять работу в сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту требуется рерайтер хорошо разбирающися в софте, оплата по результатам деятельности, подробнее лс.
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