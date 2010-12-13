Хороший рерайтер для постоянного сотрудничества.

Нужен ДЛя постоянного сотрудничества рерайтер

Исходник Ваш, даю только тему и тз. Темы не сложные: спорт, финансы, женская, и разное, материалов в сети валом.

Статьи в основном для обмена статьями, так что супер глубокого смысла не требуют, но все же должны быть грамотными и хорошо читабельными.

Условия:

Грамотный, хорошо читабельный контент, четкое исполнение ТЗ, уникальность от 90% по адвего плагиатус.

связь 440тритри703 или ЛС.

Предпочтение будет отдано людям с наименьшей стоимостью килознака при этом сохранившим качество работы.