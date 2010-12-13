Хороший рерайтер для постоянного сотрудничества.

КопирайтингЗавершен32 заявки744 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ДЛя постоянного сотрудничества рерайтер

Исходник Ваш, даю только тему и тз. Темы не сложные: спорт, финансы, женская, и разное, материалов в сети валом.

Статьи в основном для обмена статьями, так что супер глубокого смысла не требуют, но все же должны быть грамотными и хорошо читабельными.

Условия:

Грамотный, хорошо читабельный контент, четкое исполнение ТЗ, уникальность от 90% по адвего плагиатус.

связь 440тритри703 или ЛС.

Предпочтение будет отдано людям с наименьшей стоимостью килознака при этом сохранившим качество работы.

13 лет назад
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
braslavchanka
Елена 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
19 отзывов
13 лет назад
$10
Прилежный и надежный исполнитель. Рекомендую
Отличный заказчик, приятный в общении. Умеет чётко формулировать задачу, пунктуальный в оплате. Приятное сотрудничество! Самые лучшие рекомендации.
shelma1979
Наталья 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
Отличный рерайтер - рекомендую
Отличительной чертой этого заказчика является мгновенная оплата выполненного задания, сразу после проверки. А также позитивное отношение к исполнителю. С таким человеко легко и просто работать. Спасибо Вам за предложение о дальнейшем сотрудничестве!
  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер

    Проекту требуется рерайтер хорошо разбирающися в софте, оплата по результатам деятельности, подробнее лс.

    Копирайтинг66 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер/Рерайтер для сайта по покеру

    $100

    Требуется специалист по копирайту/рерайту/переводу контента покерной тематики. Ориентировочная сумма заказов в месяц 100$-150$. ---------------- Всем спасибо. Выбрал нескольких авторов. будем работать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищу рерайтера

    $100

    Необходим рерайтер, на долгосрочное сотрудничество. Исходники предоставляю, никаких ключей. Тематики не сложные, но разные. Требования уникальность 97 %, безукоризненная грамотность. По началу работы выплату буду производить каждый день (после проверки), в дальнейшем, один раз в неделю ( воскресенье). Стоимость ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Ищу копирайтера для сайтов: www.giprint.ru и другие сайты группы предприятий. Тема: написание тематических статей и новостей на регулярной основе. Требования к кандидату: Наличие Skype, и ответственного подхода. Условия и порядок работы: 1. Оплачивается тестовый текст в размере до ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем журналиста с медицинским образованием

    Нужен человек, который способен писать статьи на медицинскую тематику. Требований два, оба равнозначно важны. Первое: адекватное владение русским языком; второе: медицинское образование и опыт работы. Оплата по Webmoney еженедельно, тестовая статья обязательно.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем толкового копирайтера/рерайтера

    Срочно нужны грамотные копирайтеры/рерайтеры для постоянной работы. Обязательные требования - отличное знание русского языка, умения ясно излагать свои мысли и креативно переписывать чужие. 1. наполнение сайтов кино, сериалов на русском языке 2. написание статей на различную ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер или команда на постоянку.

    Требуется писать в среднем по 30к знаков копирайтинга в сутки на самые разные темы - от тех.планов до глянцевых статей. Мне не важно, один(одна) ли Вы будете писать или командой, важен высокий уровень текстов (они не ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер / постоянная работа

    $250

    ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА - МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ Приглашается к сотрудничеству адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе. Работа заключается в: 1. Нахождении, отборе материалов по соответствующей тематике. Составление качественного текста с нуля – копирайтинг. 2. Глубокий рерайт уже готовых текстов. 3. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    $50

    Требуется копирайтер-новичек. Бюджет небольшой. Пишите на электронку. Опытных фрилансеров прошу не беспокоить. Тематика статей разная. [email protected]

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад