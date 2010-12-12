Требуются люди с опытом работы на новостном региональном портале, а именно: - Работа с региональными новостями - Каталогами местных предприятий - Наполнение категорий различных - Работа с журналистами/редакторами - Раскрутка портала в офлайн/онлайн - Интеграция/планирование/контроль Приглашаются все у кого есть опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера для сайтов: www.giprint.ru и другие сайты группы предприятий.
Тема: написание тематических статей и новостей на регулярной основе.
Требования к кандидату: Наличие Skype, и ответственного подхода.
Условия и порядок работы:
1. Оплачивается тестовый текст в размере до 2т.символов, желательно принятый мной.
2. Если текст устраивает – продолжаем работать.
3. Текст должен быть уникальным на 100%
Объем:
Планируется ежемесячно 4 раза в мес. написание новостей в размере 10т.символов в мес., доработка и дополнение текстов на данном сайте и на других сайтах.
Время написание текстов до 2 дней, т.к. более новость будет не актуальна. Исполнителю необходимо согласовать тематику статей для написания. Возможно новости самостоятельно искать.
В данный момент необходимо писать текст для сайта Базы отдыха. Объем текстов 50 т. символов.
Стилистика текста: Эпиграф, изложение сути, раскрытие информации, заключение. Исключается вода и бессмысленный текст. (пример: http://www.giprint.ru/tekstilnaya-pechat/ ) В тексте необходимо учитывать ключевые запросы, ранее согласованные с продвиженцем.
Цена до 2-3$/1т. символов. Стоимость устанавливается единожды.
Был приятно удивлен количеством заинтересованных людей.
Сейчас попробую написать задачу-тест и выложить здесь. Любые последующие задачи обсуждаются по скайп и Исполнитель высылает протокол (повестку обсуждения) для согласования корректности задачи и счет.
Уважаемые господа.
1. Присылайте текст на почту [email protected] и копия [email protected] с подписью автора.
2. Указывайте сумму и счет WMR № в письме.
3. Принятого исполнителя здесь объявлю.
Уважаемые господа, оплачиваются тексты только те, которые соответствуют приведенным условиям.
Благодарю всех за терпение по мере возможности стараюсь дать ответ и произвести оплату. Если у кого-то вопросы - пишите в т.ч. в скайп.
Уважаемые кандидаты, конкурс еще открыт. Каждый текст, который выполнен по требованиям оплачиваю. Придерживайтесь стилистике написания как в Википедии статья нравиться о Симес.
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