Ищу копирайтера для сайтов: www.giprint.ru и другие сайты группы предприятий.

Тема: написание тематических статей и новостей на регулярной основе.

Требования к кандидату: Наличие Skype, и ответственного подхода.

Условия и порядок работы:

1. Оплачивается тестовый текст в размере до 2т.символов, желательно принятый мной.

2. Если текст устраивает – продолжаем работать.

3. Текст должен быть уникальным на 100%

Объем:

Планируется ежемесячно 4 раза в мес. написание новостей в размере 10т.символов в мес., доработка и дополнение текстов на данном сайте и на других сайтах.

Время написание текстов до 2 дней, т.к. более новость будет не актуальна. Исполнителю необходимо согласовать тематику статей для написания. Возможно новости самостоятельно искать.

В данный момент необходимо писать текст для сайта Базы отдыха. Объем текстов 50 т. символов.

Стилистика текста: Эпиграф, изложение сути, раскрытие информации, заключение. Исключается вода и бессмысленный текст. (пример: http://www.giprint.ru/tekstilnaya-pechat/ ) В тексте необходимо учитывать ключевые запросы, ранее согласованные с продвиженцем.

Цена до 2-3$/1т. символов. Стоимость устанавливается единожды.

Был приятно удивлен количеством заинтересованных людей.

Сейчас попробую написать задачу-тест и выложить здесь. Любые последующие задачи обсуждаются по скайп и Исполнитель высылает протокол (повестку обсуждения) для согласования корректности задачи и счет.

Уважаемые господа.

1. Присылайте текст на почту [email protected] и копия [email protected] с подписью автора.

2. Указывайте сумму и счет WMR № в письме.

3. Принятого исполнителя здесь объявлю.

Уважаемые господа, оплачиваются тексты только те, которые соответствуют приведенным условиям.

Благодарю всех за терпение по мере возможности стараюсь дать ответ и произвести оплату. Если у кого-то вопросы - пишите в т.ч. в скайп.

Уважаемые кандидаты, конкурс еще открыт. Каждый текст, который выполнен по требованиям оплачиваю. Придерживайтесь стилистике написания как в Википедии статья нравиться о Симес.