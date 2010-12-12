Ищу рерайтера

Необходим рерайтер, на долгосрочное сотрудничество.

Исходники предоставляю, никаких ключей.

Тематики не сложные, но разные.

Требования уникальность 97 %, безукоризненная грамотность.

По началу работы выплату буду производить каждый день (после проверки), в дальнейшем, один раз в неделю

( воскресенье).

Стоимость рерайта 40-50 рублей (в зависимости от тематики).

Предпочтение отдам рерайтерам из Украины (возможны выплаты наличными при встрече).

С уважением, Алексей.

P/s Прошу не отнимать время, если не уверенны, что будете справляться с заданием.