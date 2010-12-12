Рейрайтер на английском языке

Требуются люди с опытом работы на новостном региональном портале, а именно: - Работа с региональными новостями - Каталогами местных предприятий - Наполнение категорий различных - Работа с журналистами/редакторами - Раскрутка портала в офлайн/онлайн - Интеграция/планирование/контроль Приглашаются все у кого есть опыт работы ...
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Требуется человек для грамотного рерайта англоязычных статей.
Примеры работ и стоимость в личку. связь - 406120967
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