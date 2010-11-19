shelma1979

Наталья shelma1979

 
44 годаРоссия/Горно-Алтайск
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Высшее филологическое, опыт работы копирайтером и рерайтером.

ФИО: Антюфьева Наталья Сергеевна

Дата и место рождения: 30 декабря 1979 года, Алтайский край, с.Алтайское

Возраст: 30 лет.

Семейное положение: замужем, дочь 2009 г.р.

Образование: высшее.

1997г-2002г Горно-Алтайский Государственный Университет, филологический факультет, специальность – учитель русского языка и литературы.

Дополнительное образование: организатор туристической деятельности

2001 г. Барнаульский институт культуры

Трудовая деятельность:

1999-2002гг. турбаза «Селена», педагог дополнительного образования

2002-2003гг. турфирма «Каро», менеджер по туризму

2003 г. Алтайская неполная (коррекционная) школа для умственно отсталых детей, учитель русского языка и чтения

2004-2005гг.Комплексный центр социального обслуживания населения г. Горно-Алтайска, социальный педагог

2005-2008гг.Управление социальной защиты населения администрации г. Горно-Алтайска, специалист I категории

2008 г. Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Майминский район», заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям

2008 г. Редакция газеты «Сельчанка» МО «Майминский район», корреспондент.

Профессиональные навыки:

- работа на компьютере; программное обеспечение Windows 95, Windows 98, 2000, XP, Microsoft Word, Exсel, электронная почта, Интернет.

¬- коммуникабельная, ответственная, могу оперативно выполнять задания, умею работать с различными источниками информации, обладаю четкой дикцией и грамотной речью.

есть опыт написания работ в интернете, уникальность 100%.

Отзывы заказчиков
ejenn
Жанна 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Статья
Ответственный подход к работе, соблюдение сроков, хороший текст Спасибо
От работы остались самые положительные ощущения, так как четко сформулированное ТЗ и грамотное сопровождение во время написания статьи существенно помогли в качественном выполнении заказа. Также не возникло никаких задержек с оплатой. Спасибо:)
Ответный отзыв
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Хороший рерайтер для постоянного сотрудничества.
Отличный рерайтер - рекомендую
Отличительной чертой этого заказчика является мгновенная оплата выполненного задания, сразу после проверки. А также позитивное отношение к исполнителю. С таким человеко легко и просто работать. Спасибо Вам за предложение о дальнейшем сотрудничестве!
Ответный отзыв
po4emu
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Написание статьи
Оперативно отреогировала и отправила полную статью. Понятным и доступным языком изложила все необходимые метериалы этой темы в данной статье. Рекомендую. Планирую продолжать сотрудничество.
Александр очень четко и доступно формулирует ТЗ, так, что при выполнении задания не возникает лишних вопросов.С оплатой также не возникает никаких проблем, все в срок и согласно установленным тарифам. Очень приятно работать с человеком, который четко знает, что именно ему нужно и умеет донести эту информацию до исполнителя. Буду рада сотрудничать с Александром в дальнейшем.
Ответный отзыв