shelma1979

Александр очень четко и доступно формулирует ТЗ, так, что при выполнении задания не возникает лишних вопросов.С оплатой также не возникает никаких проблем, все в срок и согласно установленным тарифам. Очень приятно работать с человеком, который четко знает, что именно ему нужно и умеет донести эту информацию до исполнителя. Буду рада сотрудничать с Александром в дальнейшем.