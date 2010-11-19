shelma1979

ФИО: Антюфьева Наталья Сергеевна
Дата и место рождения: 30 декабря 1979 года, Алтайский край, с.Алтайское
Возраст: 30 лет.
Семейное положение: замужем, дочь 2009 г.р.
Образование: высшее.
1997г-2002г Горно-Алтайский Государственный Университет, филологический факультет, специальность – учитель русского языка и литературы.
Дополнительное образование: организатор туристической деятельности
2001 г. Барнаульский институт культуры
Трудовая деятельность:
1999-2002гг. турбаза «Селена», педагог дополнительного образования
2002-2003гг. турфирма «Каро», менеджер по туризму
2003 г. Алтайская неполная (коррекционная) школа для умственно отсталых детей, учитель русского языка и чтения
2004-2005гг.Комплексный центр социального обслуживания населения г. Горно-Алтайска, социальный педагог
2005-2008гг.Управление социальной защиты населения администрации г. Горно-Алтайска, специалист I категории
2008 г. Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Майминский район», заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям
2008 г. Редакция газеты «Сельчанка» МО «Майминский район», корреспондент.
Профессиональные навыки:
- работа на компьютере; программное обеспечение Windows 95, Windows 98, 2000, XP, Microsoft Word, Exсel, электронная почта, Интернет.
¬- коммуникабельная, ответственная, могу оперативно выполнять задания, умею работать с различными источниками информации, обладаю четкой дикцией и грамотной речью.
есть опыт написания работ в интернете, уникальность 100%.