Cms modx Revo 2.4.4 При входе в админку на первой странице оповещает: [list][*]Страница ошибки 403 «Доступ запрещен» не опубликована или не существует. Это означает, что страница «Доступ запрещен» не доступна для посетителей вашего сайта. Это может привести к созданию ...
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
CMS MODX Revolution 2.4.0-pl При добавления/редактирования текста через веб редактор в CMS почему то в некоторые места автоматически добавляется тег ... Из за этого часть текста нарушается. Вот пример: http://po4emu.ru/index.php?id=1229 середина статьи, часть текста нарушена. если посмотреть в исходный ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. При публикации в редакторе статей текста, не получается выделить слово или область цветом - выскакивает вместо правильного окна "сломаный код. 2. При добавлении ссылки тоже самое что и с цветом(скрин) 3. В статьях присутствуют картики ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема: Металлы. Методы стали. Термообработка. Всего кол-во знаков (б/п) 1700 Оплата WMR свою цену в заявке указывайте сразу. Сдача необходима сегодняЗавершен11 лет назад
- $250
С сохранением ссылок и пользователей в ЛК. Сайт wwwВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо обновить движок mODX 2.1.1 на новый. Без сбоев в работе сайта и самой cmsВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
В некоторых папках содержатся трояны. Необходимо их убрать. CMS: MODX Revolution 2.1.1-pl (traditional) Когда скачиваю папки на диск касперский пишет (см. скриншот) Оплата по договоренности.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно написать 50 статей для проекта http://www.po4emu.ru на тему Природа.Завершен12 лет назад
- $10
Нужно написать seo статью о здоровом образе жизни в современном обществе. Возможен обзор основных моментов на что обратить внимание при выборе тренажера или какие плюсы занятий на тренажере дома. (анкоры напишу в личку).Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется редизайн для сайта www.po4emu.ru, подробности при в ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо срочно (сегодня же) написать 2 статьи: Почему колбаса называется докторской? Почему колбасу режут наискось? По 2000 знаков (без пробелов). 200p за две статьиЗавершен13 лет назад
Необходмо написать статьи 5шт 1500-2000 зн. без пробелов. Заголовыки такие: ПОЧЕМУ модемы виснут? ПОЧЕМУ необходимо пользоваться компьютерным брандмауэром? ПОЧЕМУ опасно пользоваться взломанными программами? ПОЧЕМУ вертолет может останавливаться в воздухе? ПОЧЕМУ в СССР были запрещены микроволновки? Статья должна конкретно отвечать на вопросы ПОЧЕМУ. p.s. ...Завершен13 лет назад
Необходимо написать статью Почему газовый кратер Дарвазия не тушат до сих пор? кол-во символов от 1500 до 2000 (плюс-минус) без проб. сроки не важны но чем раньше тем лучше. 1 что это такое и где он находится. 2 ...Завершен13 лет назад
Необходимо срочно написать 10 статей о различных животных. Уникальность не менее 97% Срок 1 деньЗавершен14 лет назад
- $10
На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении. А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы. Текст длинный, поэтому пусть слова так же поочередно появляются и ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно разработать баннер 88x31 для рассылки Консультация сексолога ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) Анимированный баннер в формате gif Идею разработки доверяю исполнителю. ознакомиться с самим проектом для которого создается баннер можно тут http://content.mail.ru/pages/p_23166.html Работа БЕЗ предоплаты. Вы высылаете мне пример ...Завершен14 лет назад
- $50
Есть рассылка на content.mail.ru Консультация сексолога ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) что бы посомтреть пример просто зайдите например в выпуск за 11 Января 2008. В общем, нужно создать стильный HTML дизайн с CSS но БЕЗ ГРАФИКИ. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть сайт http://doctorsexolog.ru Нужно разработать нормальный дизайн для него. Категории и разделы должны быть такие же как сейчас там. У сайта есть рассылка ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) нужно разрабоать страничку где можно будет публиковать ВОПРОСЫ -ОТВЕТЫ с рассылки. Высылайте пример макета ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Проблема решена!Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые специалисты! Мой сайт www.po4emu.ru Мне нужно разработать 2 баннеры в формате GIF или Flash p.s. Текст в примерах на баннере необходим. Например, ПОЧЕМУ мужины любят пиво, ПОЧЕМУ женщины любят цветы и проч.Завершен16 лет назад