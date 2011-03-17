po4emu

Александр po4emu

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Администратор

  • Создать страницу 404 для cms modx Revo

    Cms modx Revo 2.4.4 При входе в админку на первой странице оповещает: [list][*]Страница ошибки 403 «Доступ запрещен» не опубликована или не существует. Это означает, что страница «Доступ запрещен» не доступна для посетителей вашего сайта. Это может привести к созданию ...

    MODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Убрать тег в CMS modx

    CMS MODX Revolution 2.4.0-pl При добавления/редактирования текста через веб редактор в CMS почему то в некоторые места автоматически добавляется тег ... Из за этого часть текста нарушается. Вот пример:  http://po4emu.ru/index.php?id=1229 середина статьи, часть текста нарушена. если посмотреть в исходный ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить ошибки ,поправить код в Modx.

    1. При публикации в редакторе статей текста, не получается выделить слово или область цветом - выскакивает вместо правильного окна "сломаный код. 2. При добавлении ссылки тоже самое что и с цветом(скрин) 3. В статьях присутствуют картики ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Приватный проект для Жирнова Светлана (LadyS)

    $10

    Нужно написать seo статью о здоровом образе жизни в современном обществе. Возможен обзор основных моментов на что обратить внимание при выборе тренажера или какие плюсы занятий на тренажере дома. (анкоры напишу в личку).

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 2 статьи

    Необходимо срочно (сегодня же) написать 2 статьи: Почему колбаса называется докторской? Почему колбасу режут наискось? По 2000 знаков (без пробелов). 200p за две статьи

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно 5 статей срочно!

    Необходмо написать статьи 5шт 1500-2000 зн. без пробелов. Заголовыки такие: ПОЧЕМУ модемы виснут? ПОЧЕМУ необходимо пользоваться компьютерным брандмауэром? ПОЧЕМУ опасно пользоваться взломанными программами? ПОЧЕМУ вертолет может останавливаться в воздухе? ПОЧЕМУ в СССР были запрещены микроволновки? Статья должна конкретно отвечать на вопросы ПОЧЕМУ. p.s. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статьи

    Необходимо написать статью Почему газовый кратер Дарвазия не тушат до сих пор? кол-во символов от 1500 до 2000 (плюс-минус) без проб. сроки не важны но чем раньше тем лучше. 1 что это такое и где он находится. 2 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash баннер 100x100

    $10

    На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении. А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы. Текст длинный, поэтому пусть слова так же поочередно появляются и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для рассылки Консультация сексолога.

    $10

    Нужно разработать баннер 88x31 для рассылки Консультация сексолога ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) Анимированный баннер в формате gif Идею разработки доверяю исполнителю. ознакомиться с самим проектом для которого создается баннер можно тут http://content.mail.ru/pages/p_23166.html Работа БЕЗ предоплаты. Вы высылаете мне пример ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • HTML дизайн для рассылки

    $50

    Есть рассылка на content.mail.ru Консультация сексолога ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) что бы посомтреть пример просто зайдите например в выпуск за 11 Января 2008. В общем, нужно создать стильный HTML дизайн с CSS но БЕЗ ГРАФИКИ. ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен дизайн на тему сексология

    Есть сайт http://doctorsexolog.ru Нужно разработать нормальный дизайн для него. Категории и разделы должны быть такие же как сейчас там. У сайта есть рассылка ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) нужно разрабоать страничку где можно будет публиковать ВОПРОСЫ -ОТВЕТЫ с рассылки. Высылайте пример макета ...

    HTML
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка баннера 468x60

    Уважаемые специалисты! Мой сайт www.po4emu.ru Мне нужно разработать 2 баннеры в формате GIF или Flash p.s. Текст в примерах на баннере необходим. Например, ПОЧЕМУ мужины любят пиво, ПОЧЕМУ женщины любят цветы и проч.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибки ,поправить код в Modx.
Доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы. Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
Очень понравился исполнитель! Исправил все, что требовалось раньше установленных сроков. Дал полезные рекомендации по работе с CMS Modx и поправил некоторые коды по собственной инициативе.
Ответный отзыв
FastTranslation
Сергей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать рерайт 1 листа А4
Четкая постановка ТЗ, мгновенная оплата, порядочность - отличный заказчик! Приятно было поработать над Вашим проектом.
Огромное спасибо Сергею! Выполнил работу качественно и, что немало важно в срок! Извиняюсь что во время забыл оставить отзыв.
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kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
$20
10 баллов
11 лет назад
Почистить сайт от вирусов. CMS ModX Revo
Очень положительный человек, приятно общаться, быстро оплачивает - я вижу только плюсы в сотрудничестве с ним.
Андрей не смотря на предупреждения что работа по удалению вируса займет 2-3 дня - уложился в один день. просканнировал сайт, сделал отчет, приступил к устранению неполадок в сайте. По окончанию дал рекомендации. До сих пор помогает в некоторых вопросах связанные с безопасностью сайта. Надежный специалист. Если какая зараза "прилипнет" к сайту - теперь знаю к кому обращаться! Спасибо!
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Nanchik
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Дойдоян Нана
С Александром работать - это одно удовольствие. Четко поставленное задание, своевременный ответ на все интересующие вопросы-нюансы. Своевременная оплата. Не только как заказчик, но и как человек, Александр оставляет самые приятные впечатления. Искренне благодарствую за сотрудничество!
Нана уже не первый раз пишет для нашего проекта статьи и мы всегда уверены в ее грамотном подходе. Высокая уникальность статей, легко читаются. Нана ответственно относится к каждому заказу. Всегда на связи. Последний заказ уложилась вместо 14дн. всего в 7дн. Рекомендуем!
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st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для К-Н Андрей (st_Epris)
Отличный заказчик!, работать с ним одно удовольствие, не гонит, не задает глупых вопросов, не подгоняет, чем способствует качественно продумать и проработать дизайн. Оплатил быстро! Побольше таких заказчиков ;)
Андрей сразу набросал макеты работ, как будет выглядеть мой сайт. Причем БЕЗ предоплаты. Отличный дизайнерский вкус. Честно говоря Андрей превзошел мои ожидания. Всегда на связи, какие либо доработки без повышения буджета, предлагал свои версии, идеи (которые я кстати принял). В общем плане я остался очень доволен, работа выполнена отлично! А сам дизайн сделан безупречно!
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