Блоггер/рерайтер на постоянную подработку

Новостной интернет-ресурс.

Объем = 5-10 статей в неделю по 3-5 тыс символов и 3-5 подобранных картинок.

Тематика - жизнь Казахстанцев, т.е. примерно так, открываем казахстанские новостные сайты, берем какую нибудь интересную тему и пишем подробную статью на эту тему с картинками, ссылками и тд.

Стиль написания - простой, интересный, доходчивый, блоггерский (от лица блоггера).

Можно даже несколько грубоватый и сленговый (главное чтобы было интересно).

Можно рерайтить - прочитали несколько статей по этой теме - написали свою.

Требование - наличие опыта и подвешенного "языка", "пера" и т.д.) Покажите примеры своих работ.