Блоггер/рерайтер на постоянную подработку

Требуется один или несколько человек на ведение англоязычных блогов, на постоянной основе и регулярно. Стоимость работы - 1$ за 1000. Примерно 40-50 постов в месяц, размер одного поста - около 2000 знаков. Тематики несложные (путешествия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новостной интернет-ресурс.
Объем = 5-10 статей в неделю по 3-5 тыс символов и 3-5 подобранных картинок.
Тематика - жизнь Казахстанцев, т.е. примерно так, открываем казахстанские новостные сайты, берем какую нибудь интересную тему и пишем подробную статью на эту тему с картинками, ссылками и тд.
Стиль написания - простой, интересный, доходчивый, блоггерский (от лица блоггера).
Можно даже несколько грубоватый и сленговый (главное чтобы было интересно).
Можно рерайтить - прочитали несколько статей по этой теме - написали свою.
Требование - наличие опыта и подвешенного "языка", "пера" и т.д.) Покажите примеры своих работ.
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