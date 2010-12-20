Авторы-переводчики на ведение рубрик

Нужны несколько авторов-переводчиков (с английского), для долгосрочной работы по ведению рубрик на сайте. Работа ежедневная на 2-3 часа/день.

Рубрик три. Тематики рубрик:

Кино; Видеоигры; Автомобили.

При публикации заявки, указывайте, пожалуйста, какую рубрику или рубрики предпочитаете.

Важно: вы должны быть действительно увлечены выбранной темой, желать узнавать по ней новое, готовы делиться с другими своим мнением, опытом или знаниями. Ведь вы должны отвечать за развитие этой рубрики на сайте.

При хорошей работе и вашем желании возможно официальное представление вас, как автора, с фото, инфой о вас и предоставлением собственного блога.

Задачи, стоящие перед авторами рубрик:

Качественный перевод статей по теме;

«Грубый» перевод других статей*;

Иногда будет требоваться копирайт;

Расценки (за 1 тыс. зн. б/п) и начальный объем приблизительно:

Переводы - 2$ / 40-50 000 знаков/мес

«Грубые» переводы - 1$ / 100 000 знаков/мес

Копирайт - 4$ / по мере необходимости

Начальный месячный доход каждого автора в районе 200$-300$ в зависимости от объема переводов. Объем работы, как и зарплата будут расти по мере роста популярости рубрики.

* - Под этим понимается перевод материалов с помощью машинного перевода и правки, достаточной чтобы материал был читабелен и понятен. Художественная ценность и особая красота в данных переводах не нужна.